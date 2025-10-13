DESTAQUE | Anchieta receberá o maior volume de recursos no ES em 2025

O Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) divulgou, recentemente, um levantamento que coloca Anchieta na liderança entre os municípios capixabas que mais receberão investimentos público-privados neste ano. O resultado reforça a força econômica e o ambiente favorável aos negócios que o município vem consolidando nos últimos anos.

Segundo o IJSN, o volume de recursos previstos para Anchieta em 2025 é resultado direto de importantes parcerias entre o poder público e a iniciativa privada, com foco em obras de infraestrutura, desenvolvimento industrial, turismo e melhoria da qualidade de vida da população.

O prefeito Léo Português celebrou o resultado e destacou o papel do planejamento estratégico da gestão municipal.

“Anchieta vem se preparando, com muito trabalho e responsabilidade, para criar um ambiente sólido de confiança e oportunidades. Esses investimentos são fruto de um esforço coletivo — de servidores, empreendedores e da população que acredita no futuro da nossa cidade”, afirmou o prefeito.

Nos últimos anos, Anchieta tem atraído grandes projetos, como os investimentos da Samarco, o fortalecimento comercial, a requalificação de espaços turísticos e os cuidados com a infraestrutura urbana. Esse conjunto de ações tem transformado o município em um polo de desenvolvimento regional, gerando emprego, renda e novas perspectivas de crescimento sustentável.

O reconhecimento do IJSN consolida Anchieta como um dos principais destinos de investimento do Espírito Santo e reforça o compromisso da administração municipal em promover o desenvolvimento com responsabilidade, equilíbrio e visão de futuro.

foto Jonas Pereira