Anchieta e mais 54 municípios assinam TAG da Educação em solenidade no TCE-ES

today16 de junho de 2023 remove_red_eye53

Mais de 50 prefeitos do Espírito Santo, além do governador Renato Casagrande, assinaram, na tarde desta quinta-feira (15), o Termo de Ajustamento da Gestão (TAG) da Educação. A solenidade foi realizada no auditório do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES). Ao todo, 51 chefes de Executivo Municipal rubricaram o acordo, dentre eles o prefeito de Anchieta, Fabrício Petri.

“Esse é um trabalho muito importante do Tribunal de Contas. Foi feito um profundo diagnóstico da área da educação e essa não é uma tarefa simples e fácil. Quero dizer aos prefeitos, prefeitas, secretários que o objetivo é organizar melhor nosso sistema educacional para atender completamente os alunos e alunas”, disse Casagrande durante o evento.

“Estaremos de mãos dadas nesse processo. Temos parcerias fortes com todos vocês. Temos que organizar melhor as nossas redes e fortalecer ainda mais essa nossa parceria. E o governo do Estado, em tudo que puder, vai dar as condições para que tenhamos uma educação de qualidade”, acrescentou o governador.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Ales), deputado Marcelo Santos, também parabenizou o trabalho do TCE-ES e disse confiar na sensibilidade da Corte. “Ouvi nos últimos dias a preocupação de prefeitos e disse a eles que acredito na sensibilidade da Corte. Qualquer dificuldade, podemos criar um grupo de trabalho para seguir debatendo o assunto”, propôs.

O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, ressaltou a união do poder público em defesa da educação. “Parabenizo o Tribunal de Contas por esse momento tão especial e também aos gestores dos municípios envolvidos, afinal é nosso objetivo melhorar os resultados da aprendizagem buscando um resultado cada vez melhor no ensino público do nosso Estado”.

A controladora-geral de Anchieta, Pamela Bernardi, destacou benefícios “como o fortalecimento do ensino em tempo integral, a efetividade do transporte escolar e a valorização da educação, especialmente a indígena, rural e quilombola”, disse.

Entenda o TAG

O TAG, celebrado entre o TCE-ES, os Municípios e o governo do Estado do Espírito Santo, tem como propósito corrigir inadequações na rede escolar de ensino capixaba que causam desigualdade educacional e a não garantia do padrão mínimo de qualidade do ensino.

Os objetivos do TAG são a eliminação da concorrência entre as redes da educação básica municipal e estadual; a otimização e o reordenamento das redes da educação municipal e estadual; a definição de critérios mínimos para a escolha do gestor escolar; e a criação de uma câmara regional de compensação para disponibilização de servidores entre as redes de educação básica.

Até o momento, os representantes de 55 municípios já aderiram ao TAG – a maior parte durante o evento, mas também foram realizadas algumas assinaturas antes da solenidade. Fazem parte do TAG os municípios de Afonso Cláudio, Águia Branca, Alegre, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Jaguaré, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Piúma, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Sooretama, Viana, Vila Pavão, Vila Valério.