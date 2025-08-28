Anchieta é o primeiro município do ES a aderir ao Programa Brasil Sustentável

O municipio de Anchieta foi o primeiro do ES, a aderir ao Programa Brasil Sustentável, um programa que trata de várias iniciativas de sustentabilidade.

Por conta disso, técnicos da Secretaria Municipal de Inovação e Mobilidade Urbana, juntamente com o Prefeito Leonardo Português, participarão, no dia 16 de setembro, do evento Conexão pelo Clima.

Esse evento é organizado pelo Brasil Sustentável e pela plataforma O Mundo que Queremos e reúne líderes e especialistas para debater e impulsionar ações em inovação, sustentabilidade e a transição para uma economia de baixo carbono no Brasil, com foco na relação entre meio ambiente e economia.

O Conexão pelo Clima será em São Paulo, na sede do Google e ocorre justamente num momento decisivo para a agenda climática global, afinal, o Brasil está se preparando para sediar a COP30, que é a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

Esse encontro, em São Paulo, reúne representantes das três esferas de governo com um objetivo claro: acelerar a transição para um modelo de desenvolvimento resiliente, inteligente e colaborativo.

Mais do que um encontro de líderes, o Conexão pelo Clima é um movimento nacional de integração entre políticas públicas e soluções digitais, onde o Brasil se posiciona com protagonismo rumo à COP30.

Para o prefeito Léo Português é importante criar espaços de articulação e troca de experiências entre gestores públicos, especialistas, entidades parceiras e lideranças comprometidas com a agenda climática.

“É preciso também estar atento aos acessos a plataformas tecnológicas, ferramentas de dados geoespaciais e inteligência artificial. Tudo isso, aplicado na gestão climática só vem a contribuir para um futuro melhor”, disse o prefeito.