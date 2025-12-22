ANCHIETA | Emenda de Renan Delfino viabiliza poço artesiano em Belo Horizonte

Investimento de R$ 70 mil atende demanda histórica e fortalece o abastecimento de água na zona rural de Anchieta

A Câmara Municipal de Anchieta segue transformando demandas históricas da população em ações concretas por meio das emendas parlamentares impositivas. Um dos destaques é a emenda de autoria do presidente da Casa, vereador Renan Delfino, que destinou R$ 70 mil para a perfuração e manutenção do poço artesiano da comunidade de Belo Horizonte, localizada na zona rural do município.

Há mais de uma década, os moradores de Belo Horizonte enfrentam sérias dificuldades no abastecimento de água. A comunidade era atendida por um poço artesiano que já não comportava a demanda atual e, ao longo dos anos, passou a depender de forma recorrente do abastecimento por caminhões-pipa, uma solução paliativa que não garantia regularidade nem segurança hídrica às famílias.

A necessidade de ampliação e melhoria do sistema de abastecimento é uma pauta antiga, amplamente debatida no plenário da Câmara Municipal de Anchieta ao longo de diferentes legislaturas. Com a consolidação da Lei das Emendas Impositivas — que fortaleceu a autonomia do Legislativo e garantiu a execução obrigatória das indicações parlamentares — a demanda pôde, finalmente, sair do papel.

Sensível à realidade vivida pela comunidade, o ex-vereador Zé Maria Brandão, que acompanhou de perto a situação de Belo Horizonte durante seu mandato, solicitou ao presidente da Câmara, Renan Delfino, a destinação de recursos para a perfuração do novo poço artesiano. A solicitação foi atendida por meio da emenda impositiva, garantindo o investimento necessário para melhorar de forma definitiva o abastecimento de água na localidade.

O trabalho de Renan Delfino à frente da Câmara Municipal de Anchieta tem sido marcado pela escuta ativa das comunidades, pelo diálogo com lideranças locais e pela busca de soluções concretas para demandas históricas do município. A destinação de recursos para Belo Horizonte reforça o compromisso do parlamentar com o fortalecimento da zona rural, a valorização das comunidades tradicionais e a aplicação responsável dos recursos públicos, transformando reivindicações antigas em investimentos efetivos.

Para Renan Delfino, a iniciativa reforça o papel do Legislativo na solução de problemas estruturais do município. “As emendas impositivas permitem que demandas antigas, especialmente das comunidades rurais, sejam atendidas com responsabilidade e planejamento. Água é dignidade, é saúde e é qualidade de vida”, destacou o presidente da Câmara.

O presidente da Associação de Moradores de Belo Horizonte também ressaltou a importância da iniciativa para o futuro da comunidade.

“O processo de perfuração de um poço dessa magnitude é de grande relevância para a comunidade, que há muito tempo enfrenta sérios problemas de desabastecimento de água. Essa situação tem afetado inúmeras famílias, gerando dificuldades e até conflitos entre os moradores. Esperamos que, com a implantação desse novo poço, o acesso à água seja garantido de forma igualitária para todos, promovendo melhorias significativas na qualidade de vida da população”, afirmou.

Segundo ele, a obra também abre novas perspectivas para o desenvolvimento local. “Além disso, almejamos que a comunidade passe a receber visitantes e eventos sem que isso comprometa o bem-estar dos moradores e que, paralelamente, seu potencial turístico seja fortalecido, proporcionando maior visibilidade e a credibilidade que nossa comunidade merece”, completou.

A ação integra o conjunto de investimentos viabilizados pela Câmara Municipal de Anchieta por meio das emendas impositivas, reafirmando o compromisso do Legislativo com o desenvolvimento equilibrado do município e com a melhoria das condições de vida da população, especialmente das comunidades que historicamente mais enfrentam dificuldades de infraestrutura básica.