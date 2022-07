Anchieta entre as dez cidades capixabas com menos tempo para abrir uma empresa

Segundo o Boletim divulgado este mês pelo Ministério da Economia, por meio do Mapa das Empresas, Anchieta está entre os dez municípios capixabas com menos tempo para abrir uma empresa.

O município ficou na 10ª posição do ranking dos menores tempos médios por município, com média de 11 horas para finalizar um registro. Já para os Microempreendedores Individuais (MEIs) a abertura é imediata.

No Estado, o tempo médio para a abertura de uma empresa é 15h. Já no Brasil esse tempo aumenta para 1 dia e 07 horas. De acordo com informações da Sala do Empreendedor, Anchieta criou legislações próprias para a desburocratização dos serviços públicos prestados, gerando praticidade para abertura de novos negócios. Ainda, o município está integrado ao programa estadual Simplifica ES.

“Está cada vez mais fácil e rápido para o empreendedor de Anchieta abrir seu negócio. As medidas que estamos adotando estão alinhadas aos projetos do programa socieconômico Anchieta Criativa e Empreendedora, instituído em 2017, em que se busca promover a desburocratização e alavancar o desenvolvimento de Anchieta”, comemora a secretária de Desenvolvimento, Integração e Gestão de Recursos, Paula Louzada.

Quem também comemora é o prefeito Fabrício Petri. “Estamos conquistando bons resultados em diversas áreas, o que nos permite vislumbrar ótimas perspectivas para os próximos anos e crermos em uma Anchieta cada vez melhor para investir e viver”, destaca o prefeito.

Para abrir uma empresa é necessário acessar a Sala do Empreendedor de Anchieta, que fica no Anexo II da Prefeitura. Os técnicos do setor estão capacitados para dar toda orientação e agilizar o processo seguindo as determinações do Plano Diretor Municipal (PDM).

Dispensa de Alvará

No ano passado Anchieta foi apontado como um dos sete municípios do país com maior número de atividades econômicas abertas sem necessidade de licenças e alvarás. O município, que possui legislação própria sobre isso, foi listado no Ranking Nacional de Dispensa de Alvarás e Licenças, elaborado pelo Ministério da Economia.

Em Anchieta, 638 atividades estão dispensas de alvará, adequando-se à Lei nº 13.874/20198 (Lei da Liberdade Econômica). Com isso, os Microempreendedores Individuais (MEIs) não precisam de alvará de funcionamento e licenças para começar um negócio.

Com 30.285 habitantes (IBGE-2021), atualmente Anchieta conta com 3.245 empresas ativas. Somente este ano já foram abertas 50 novas empresas.

Sala do Empreendedor de Anchieta: (28) 3536-3669.