ANCHIETA | Equipe da Saúde recebe prêmio Inoves

today31 de janeiro de 2023 remove_red_eye73

Por ter criado uma forma de atendimento digital e que evita filas de pacientes à espera de agendamento de consultas, a equipe da Estratégia de Saúde da Família Centro II recebeu, na manhã de segunda-feira (30), o Prêmio Inoves, do Governo do Estado, no valor de R$ 30 mil, recurso que será investido no processo de aceleração do projeto.

O projeto premiado chama-se ‘Saúde da Família Digital – Revolucionando o acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS)’ e, com ele, todo agendamento é feito por meio de celular.

“A iniciativa surgiu dos funcionários e por isso acredito que possa ser um marco. A nossa ideia é que o projeto seja replicado e utilizado pelo SUS”, contou o médico Breno Carvalho, membro da inovadora equipe da ESF-II.

A gerente de Inovação em Gestão, da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), Nara Caliman, disse qual será o próximo passo. “Agora é o momento da aceleração desse projeto. Durante o período de doze meses nossa equipe vai fazer o acompanhamento para Anchieta avançar no projeto”, revelou.

Durante a cerimônia de entrega da premiação, a secretária de Saúde, Jaudete Denadai, contou que já prepara mais novidades. “Queremos expandir para o município. Nós vamos além na inovação”, afirmou.

O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, parabenizou a equipe pela iniciativa, que segue a filosofia de sua administração, com foco na inovação e no empreendedorismo. “É mais um importante reconhecimento do trabalho de nossos servidores, enfatizando que nossa gestão está disposta a inovar e a facilitar a vida do cidadão”, disse.

Sobre o projeto

Trata-se do projeto ‘Saúde da Família Digital – Revolucionando o acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS)’, criado e desenvolvido pela equipe da Estratégia de Saúde da Família Centro II. O objetivo da iniciativa é evitar filas para as consultas médicas e outros atendimentos. Todo agendamento é feito por meio de celular.

Na prática o usuário tem acesso a um link formulário ou QR Code para poder agendar o atendimento pretendido. Os dados são recebidos por um sistema e seguindo um fluxo digital, cuja equipe, composta por médico, enfermeira, técnicos e agentes comunitários de saúde, acompanham, classificam e avaliam as demandas, além de verificar o grau de necessidade. Dessa forma, as solicitações mais urgentes serão atendidas de imediato. O usuário recebe por telefone a data e horário do atendimento solicitado.

Segundo a coordenadora da equipe, a enfermeira Camila da Silva Monteiro, no caso em que o paciente não tiver acesso à internet, a equipe ajuda no processo realizando para ele a solicitação e indo, caso necessário, na casa do paciente levar a data marcada para comparecer ao atendimento. A área é composta por cerca de três mil usuários, compreendendo a região de Guanabara, Castelhanos, Ponta de Castelhanos e Vila Samarco. O projeto é piloto, alguns meses após a implantação será avaliado e poderá ser utilizado pelas demais ESFs.

Equipe do Projeto

Breno Fortes Carvalho – médico da família e comunidade / Icepi

Clara Boldrini Miranda – enfermeira / Icepi

Priscila Nascimento dos Santos Vitoraci – ACS área 13 micro 01

Shirley Aparecida Quinteiro de Oliveira – ACS área 13 micro 02

Meire Vasconcellos de Sá dos Santos – ACS área 13 micro 03

Rebeca Silva Coutinho – ACS área 13 micro 04

Ravena Rosa Santana – ACS área 13 micro 05

Emerson Brandão – Auxiliar administrativo (recepção)

Camila da Silva Monteiro – enfermeira coordenadora da ESF Centro II

por Gilberto Medeiros