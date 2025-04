ANCHIETA | Farmácia Básica funciona normalmente na quinta-feira (17) e segunda (21)

17 de abril de 2025

A Farmácia Básica de Saúde de Anchieta funcionará normalmente na quinta-feira (17) e na segunda-feira (21), durante o feriado prolongado da Semana Santa. A medida visa garantir o acesso da população aos medicamentos de uso contínuo e às prescrições feitas pelas unidades de saúde do município.

O horário de funcionamento será das 7h às 16h. A farmácia está localizada em frente à Prefeitura Municipal de Anchieta.

Com o objetivo de assegurar assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) durante o feriado prolongado, a Farmácia Básica de Saúde de Anchieta manterá o atendimento normal na quinta-feira (17) e retomará as atividades na segunda-feira (21), a partir das 7h.

A medida busca atender, principalmente, pacientes que dependem de tratamentos contínuos. Na sexta-feira (18), feriado nacional da Paixão de Cristo, a unidade estará fechada.

Vale lembrar que as Unidades de Saúde estarão fechadas neste período. Já o Pronto Atendimento Municipal e Hospital seguem os atendimentos de urgências e emergências 24 horas.