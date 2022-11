ANCHIETA | Festival MotoRock neste sábado (11) em Castelhanos, confira a programação

today17 de novembro de 2022 remove_red_eye46

O balneário de Castelhanos, em Anchieta, se prepara para realizar o Castelhanos Moto Rock neste sábado (19). O evento inicia a partir das 11h com expositores de comidas e bebidas, além de shows com diversas bandas de rock. O evento contará ainda com camping grátis.

Os proprietários de quiosques e restaurantes estão preparando pratos com preços especiais para os motociclistas e visitantes, segundo a presidente da Associação Castelhanos em Ação, Neia Dalbom. A famosa moqueca capixaba será também servida nos estabelecimentos em diversas versões com preços acessíveis.

De acordo com os organizadores, a expectativa é reunir cerca de 500 motocicletas e um grande público de visitantes durante o evento. “Com uma programação especial, o evento sem dúvida será o destino de muitas pessoas neste final de semana”, convidam os integrantes da Associação Castelhanos em Ação, que estão na organização do evento.

Os shows irão acontecer na Avenida Beira mar, o local contará com mesas e cadeiras para acomodar os visitantes.