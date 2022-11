ANCHIETA | Fotografia e etnia, escola desenvolve projeto para valorizar diversidade

today19 de novembro de 2022 remove_red_eye29

A escola municipal de São Mateus, no interior de Anchieta, desenvolveu um projeto envolvendo fotografia com os alunos para comemorar a Semana da Consciência Negra. Trata-se do projeto ‘Um Click na Diversidade’, cujo objetivo foi registrar a diversidade dos estudantes por meio da fotografia.

De acordo com a diretora da unidade, Jaqueline Fernandes, os alunos da faixa etária de dois a 11 anos vestiram indumentárias afrodescendentes e foram fotografados. As imagens serão exibidas na escola e objetivam mostrar a complexidade de etnias. “Sempre comemoramos a semana da Consciência Negra, pois a nossa escola está inserida em uma comunidade afrodescendente. E este ano resolvemos fazer diferente, mostrar a beleza e a diversidade de nossos alunos por meio de imagens”, disse a diretora.

O projeto envolveu os 59 estudantes da unidade. As roupas utilizadas foram cedidas pela escola e as fotos foram registradas pelo fotógrafo Renan Alves. O projeto faz parte da disciplina de patrimônio local e diversidade cultural, ministrada pela professora Eira Crisney.

Cultura afro presente na escola e na comunidade

A escola há 11 anos mantém o grupo de Jongo Tambores Mirins, composto pelos alunos e visa agregar a cultura da comunidade ao contexto educacional. O grupo realiza diversas apresentações ao longo do ano, entre elas durante a caminhada Passos dos Quilombolas, que foi realizada neste sábado (18), entre a sede de Anchieta e a comunidade de São Mateus.

fotos Renan Alves Nogueira