ANCHIETA | Homenagem e final de campeonato de beach soccer nesta sexta, 03

today2 de fevereiro de 2023 remove_red_eye38

A prefeitura irá realizar nesta sexta-feira (03) uma homenagem ao saudoso servidor e desportista David da Silva. A arena esportiva, implantada na Praia Central de Anchieta todos os anos durante o verão, irá receber o nome do servidor, que também dá nome ao campeonato anual de beach soccer. O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, irá assinar o decreto que oficializa o ato. A solenidade acontece a partir das 20h30, na própria arena, no intervalo dos jogos finais do campeonato.

Nessa mesma noite ocorrem os jogos finais do Campeonato Municipal de Beach Soccer Davi da Silva. As competições vêm ocorrendo desde o início de janeiro com ampla participação de moradores e turistas. Disputam os jogos as categorias veterano, feminina e masculino.

Diversas competições já aconteceram na arena esportiva durante o mês de janeiro, como campeonatos de futvôlei, altinha, frescobol, entre outros.

Quem foi Davi da Silva

Davi da Silva.

Foi um dos maiores desportistas de Anchieta. Segundo a Secretaria Municipal dos Esportes e da Juventude, quando veio morar em Anchieta, vindo do Rio de Janeiro, logo se aproximou dos amantes do futebol da cidade, querido por todos, teve seu primeiro time de Futebol de Areia o “Radical Chic”, que foi campeão do antigo Campeonato de Futebol de Areia, no início dos anos 90.

Foi árbitro de futebol, admirado e respeiado por todos, vindo em 2010 trabalhar na Secretaria dos Esportes da prefeitura de Anchieta. Foi o organizador dos Campeonatos Municipais de Beach Soccer e de Futebol de Campo, sempre com muita competência, trabalhou fazendo o que amava.

PROGRAMAÇÃO: SEXTA-FEIRA (03/02)

18h30 – FINAL VETERANO MASCULINO

19h30 – FINAL FEMININO

20h30 – HOMENAGEM A DAVID DA SILVA

21h – FINAL MASCULINO