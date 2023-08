ANCHIETA | Inscrições para Curso de Técnicas para Guiamento em Atrativos Naturais

today31 de julho de 2023 remove_red_eye128

Agora é a oportunidade para quem pretende ter uma renda extra, atuando no segmento turístico. É que a prefeitura de Anchieta, juntamente com a Secretaria de Estado de Turismo, está com inscrições abertas para o curso de Técnicas para Guiamento em Atrativos Naturais, ministrado por instrutor do Senac. O curso será realizado no Centro de Convivência da comunidade de Belo Horizonte, no interior do município.

As aulas irão acontecer entre os dias 07 e 15 de agosto, no horário das 17h às 22h. Com carga horária de 40h, o curso é destinado para maiores de 18 anos e tenham concluído o 5º ano do ensino fundamental.

O curso possibilita saber como conduzir visitantes em atrativos naturais, aprimorando técnicas de gerenciamento de riscos para a prática sustentável do ecoturismo.

As inscrições acontecem na Secretaria de Turismo de Anchieta pelo telefone (27) 99783-8782 ou (28) 99883-8695.

Aprendizado

– Enriquecer a experiência ecológica dos turistas e realizar um atendimento mais personalizado;

– Intermediar as relações entre visitantes, comunidade e prestadores de serviços turísticos;

– Prestar informações e orientação socioambiental a turistas sobre ambientes naturais;

– Coletar e organizar informações sobre ambientes naturais e ecológicos;

– Desenvolver passeios e trilhas pela natureza que sejam mais atraentes;

– Conduzir e oferecer assistência a visitantes em ambientes naturais.

foto Monte Urubu