Anchieta já perde cerca de 20 milhões em apenas 4 meses

today23 de maio de 2025 remove_red_eye151

Forte retração de receita, principalmente com queda nos valores de royalties e ICMS, levam prejuízo aos cofres do município

O município de Anchieta enfrenta um início de ano muito complicado em suas finanças. De acordo com informações da própria prefeitura, a queda na arrecadação já atingiu cerca de 20 milhões de reais apenas nos quatro primeiros meses deste ano.

Para Sandro Alpohim, Secretário Municipal de Fazenda, a principal causa é a redução nos repasses de royalties do petróleo e gás, reflexo da queda no preço internacional do barril e interrupções na produção offshore.

Além disso, a arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) também apresentou sinais de estagnação e as projeções para 2025 indicam uma desaceleração, exigindo ajustes no planejamento orçamentário.

Por conta do cenário desafiador, o município ainda não se manifestou sobre índice de reajuste salarial para servidor. “Estamos atuando com muita cautela para não dar o passo maior que a perna. Entendemos a necessidade de reajustar os salários de nossos servidores e vamos fazer no momento certo para não comprometer os serviços essenciais”, disse o prefeito da cidade, Léo Português.

Português reconhece as dificuldades, mas mantém uma perspectiva otimista: “Estamos enfrentando um momento de cautela, mas com planejamento e responsabilidade vamos superar os desafios. Acreditamos na retomada econômica e continuaremos investindo no que é essencial para nossa população”.

A expectativa é que, com a retomada gradual da produção de petróleo e a estabilização dos preços internacionais, os repasses de royalties voltem a crescer nos próximos meses. Além disso, a ampliação de atividades industriais, como a da Samarco, pode contribuir para o aumento da arrecadação de tributos como o ISS, fortalecendo as finanças municipais.