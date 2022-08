ANCHIETA | “JANELAS”, espetáculo de teatro com máscaras humanizadas

Em temporada neste mês de agosto, o Grupo Rerigtiba vai realizar apresentações do seu mais novo espetáculo para o público adulto: “JANELAS”.

Um espetáculo que traz para o Espírito Santo o ineditismo do uso de máscaras expressivas humanizadas conduzido por uma dramaturgia silenciosa assinada pela renomada diretora e pesquisadora das máscaras teatrais, a paulista Tiche Vianna.

“JANELAS” é um jogo cênico de imaginação guiado por três personagens que relacionam seus modos de fazer as coisas e seus afetos, procurando compartilhar com a plateia a simplicidade e o encantamento de alguns momentos do convívio humano.

SINOPSE

Anabel, Conceição e Risoleta são irmãs, moradoras de uma mesma casa. Senhoras de muita dignidade, compartilham conosco seus modos tão singulares de fazer suas coisas.

Observamos essas vidas do lado de fora, como uma plateia diante da cena ou confidentes ocultos por trás de uma janela e testemunhamos, aos poucos, que frestas se abrem nos mostrando suas relações, segredos e apegos.

Elenco: as atrizes capixabas Marcelle Ludgero, Sara Lyra e Welida Pontes.

Trilha musical autoral composta especialmente para o espetáculo pelo músico Dori Santana.

A ficha técnica conta ainda com diversos profissionais do Espírito Santo e outros Estados, que juntos assinam essa criativa e instigante produção exclusiva do Grupo Rerigtiba.

Concepção de luz: André Stefson.

Direção de arte responsável pelo cenografia e figurino: Antônio Apolinário.

Preparação de elenco para uso da máscara: Alexandre Borin do Grupo Máscara EnCena, de Porto Alegre.

Desenho coreográfico: Cleverson Guerrera.

Designer de cabelos para máscaras: Mimo Vasco.

Operação de luz: Danilo Curtiss.

Produção: Telma Amaral.

Direção de concepção e construção das máscaras: Grupo Rerigtiba trouxe de Porto Alegre o Mascareiro Fábio Cuelli.

Informações:

Espetáculo: JANELAS

Teatro adulto

Classificação: 12 anos

Dias: 13, 14, 20 e 21 de agosto

Horário: 19 horas

Entrada: ingresso espontâneo – não tem [valor definido]. A pessoa dará uma contribuição espontânea, contribui com a quantia que puder.

Local: sede do Grupo Rerigtiba (Av. Oliveira, 334, bairro justiça II, Rua atrás da agência de serviços do Banestes), Anchieta.

Atenção: devido a capacidade reduzida de assentos, é necessário ligar para confirmar presença – Tel: (28) 9 8811-8468.

foto Sheila Bressan