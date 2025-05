Anchieta lança pesquisa para mapear iniciativas inovadoras de servidores

Acesse aqui o link para participar

A Prefeitura de Anchieta está promovendo uma pesquisa on-line para mapear os projetos e iniciativas inovadoras e os problemas que necessitam de solução, inclusive aquelas com o uso da tecnologia.

O resultado dessa pesquisa norteará o trabalho a ser desenvolvido pela Secretaria de Inovação, Desenvolvimento e Gestão de Recursos ao longo do período de 2025 a 2028.

Essa iniciativa faz parte da fase inicial do Programa IntegrAnchieta que será coordenado pela Gerência Municipal de Ciência e Inovação. O Programa tem como objetivo geral incentivar a integração dos atores do ecossistema local de inovação, promovendo a colaboração entre diferentes áreas, setores e indivíduos, para a geração de ideias e soluções inovadoras e transformadoras.

Para a gerente municipal de Ciência e Inovação, Eliane Marconcini, é fundamental a integração das equipes para a inovação na gestão pública. “Com o IntegrAnchieta muitas iniciativas serão implementadas para promover o compartilhamento de conhecimentos, a troca de ideias e a criação de soluções mais eficazes e criativas”, disse.

O Programa IntegrAnchieta é estruturado em cinco eixos estratégicos: Governança, Capital Humano, Promoção, Ecossistema Local de Inovação e Compras Públicas de Solução Inovadora.

Marconcini finaliza com uma mensagem: “Mobilize sua equipe de trabalho e participe da pesquisa on-line divulgando as iniciativas inovadoras que seu setor já implementou ou pretende implementar e nos diga quais são os problemas que ainda precisam ser resolvidos com o uso da tecnologia ou não”.