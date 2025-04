Anchieta lança “Saúde sem Falta” para diminuir número de faltosos em consultas e exames

Objetivo é incentivar a população a comparecer e estimular a comunicação entre profissionais e pacientes para evitar faltas

Em 2024, 2573 pacientes de Anchieta faltaram a serviços de Saúde disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde. São exames, cirurgias e consultas especializadas. O dado chama a atenção e fez Anchieta ocupar o 7º lugar, dentre os 21 municípios da Região Sul capixaba com maior percentual de faltosos.

Neste contexto, a Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), implantou o programa “Saúde sem Falta”, uma iniciativa que tem como objetivo reduzir o número de faltosos em consultas e exames especializados. O programa, que foca na organização e eficiência, busca reduzir o impacto das ausências nas filas do Sistema Único de Saúde (SUS).



Uma das principais ações do programa é a criação de um setor (foto) dedicado exclusivamente ao agendamento de consultas e exames, responsável por monitorar a oferta de serviços, avisar os pacientes e realizar os agendamentos do transporte dos residentes na área rural.

Além disso, o programa inclui uma ação de sensibilização com foco na conscientização da população sobre a importância de comunicar antecipadamente caso não consiga comparecer à consulta ou exame agendado. “A falta sem justificativa impacta diretamente na organização da fila de atendimentos e na disponibilidade de vagas para outras pessoas que precisam de atendimento”, ressalta a gerente estratégica de auditoria, controle, avaliação e regulação, Sandra Carriço.

A falta a consultas ou exames pode resultar em uma série de consequências, como o desperdício de recursos públicos e a demora no atendimento para outros cidadãos. “Esperamos a colaboração dos moradores para o sucesso do programa. Com esforço conjunto; da Secretaria no aprimoramento dos seus processos, e da população conscientizada para não faltar ou avisar nos casos de impossibilidade de comparecimento”, finaliza o secretário de Saúde e vice-prefeito Renato Lorencini.

