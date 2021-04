ANCHIETA | Lar Renascer em novo espaço

today8 de abril de 2021 remove_red_eye28

A Prefeitura de Anchieta alugou um novo imóvel para o funcionamento do Lar Renascer (Instituição de Acolhimento de Crianças e Adolescentes), com o objetivo de disponibilizar um ambiente mais amplo para a instituição.

Conforme a secretaria de Assistência Social, o Lar Renascer oferece acolhimento, cuidado e espaço de desenvolvimento para grupos de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, tendo como parceiros o Ministério Público, o Poder Judiciário e os entes federados.

“Busca-se com a locação do imóvel cumprir, com qualidade e eficiência, as rotinas essenciais das atividades inerentes ao Lar Renascer”, destacou o titular da pasta, Flávio Sant’Anna.

O imóvel está inserido em área residencial, oferece ambiente acolhedor e tem aspecto semelhante ao de uma residência, possui espaço amplo para realização de atividades ao ar livre, jardins, varanda, acomodações em quartos organizados de forma a respeitar as faixas etárias e um amplo refeitório.