ANCHIETA | Luau com jongo, Casaca, Marajah e Jaraguá na Praia Central sábado (22)

today20 de fevereiro de 2025 remove_red_eye24

Depois do sucesso do Luau de Parati, chegou a vez de uma noite mágica na Praia Central, no sábado (22), a partir das 19 horas. Vai ter o Grupo de Jongo Tambores de São Mateus, Grupo Folclórico Jaraguá e as bandas Casaca e Marajah.

A Guarda Municipal e a Polícia Militar reforçarão o policiamento e a Central de Videomonitoramento da Prefeitura de Anchieta vai registrar o movimento. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão para a Região Sul é de poucas nuvens, sem previsão de chuva.

O comércio da região está pronto para receber o público do Luau, que a organização calcula ser o suficiente para encher a Praia Central, com opções de comidas e bebidas.

O luau de verão na praia central vai começar às 19 horas com apresentação da cultura tradicional de Anchieta, com o Grupo de Jongo Tambores de São Mateus, comunidade quilombola do interior do município e Grupo Folclórico Jaraguá, da Sede, conhecido por animar os carnavais de Anchieta.

A partir das 20h é a vez da música pop subir ao palco da Praia Central para manter o astral da noite. A começar pela mistura de ritmos ao reggae da banda Marajah, de Marataízes.

Diretamente da Barra do Jucu, praia de surfe de Vila Velha, a banda Casaca começa a tocar às 22 horas para encerrar a noite e a temporada de luaus da Prefeitura de Anchieta no verão de 2025.

Serviço: Luau de Verão na Praia Central de Anchieta

Data: sábado, 22/02

19h: grupo de Jongo Tambores de São Mateus e Grupo Folclórico Jaraguá

20h: Banda Marajah

22h: Banda Casaca