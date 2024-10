ANCHIETA | Moradores de Goembê irão ganhar em breve quadra poliesportiva

As obras de construção da quadra poliesportiva da comunidade de Goembê, no interior do município, estão caminhando para a reta final. O novo equipamento público é coberto e equipado para a prática de futsal, handebol, vôlei e basquete, com área interna de 566 metros quadrados (m2). É composto por sanitários, vestiários, cozinha, palco com 25 m2.

Conforme a Secretaria de Infraestrutura, na parte externa acontece a preparação de uma área pública com calçada de 250 m2, canteiros e uma outra área para futura instalação de parquinho. O local também irá ganhar 11 postes cônicos de iluminação.

“Nós temos feito investimentos na área esportiva, na construção de quadras, em todos os cantos de Anchieta. A nossa administração tem um olhar para todos do interior, para todas as comunidades”, disse o prefeito de Anchieta, Fabrício Petri.

O investimento é executado com recursos do município na ordem de R$ 1.105.534,88. A empresa responsável é a Tecforte Construtora, que tem 180 dias para concluir o serviço.