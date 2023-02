Prefeitura de Anchieta terá posse definitiva do tradicional Colégio Maria Mattos nesta terça (14)

today13 de fevereiro de 2023 remove_red_eye68

A prefeitura de Anchieta, após negociação amigável com a Congregação das Irmãs Carmelitas da Divina Providência, irá desapropriar o antigo Colégio Maria Mattos e ter posse definitiva do local. A solenidade para firmar oficialmente o acordo acontecerá nesta terça (14), às 09h30, no próprio espaço da instituição.

Com a posse do imóvel, a municipalidade irá elaborar um projeto para recuperação total do espaço a fim de entregar à população um equipamento restaurado e que sirva para sediar eventos oficiais e ofereça alguns serviços públicos.

Para o prefeito Fabrício Petri será uma grande conquista para Anchieta. “Fiquei muito feliz com a conclusão desse nosso antigo anseio. Agora vamos providenciar um projeto para logo restaurarmos o local, que será utilizado pela nossa população”, comemora.

Colégio Maria Mattos

O prédio do Colégio Maria Mattos foi fundado em 1932 pelo anchietense, o acerbispo Dom Helvécio Gomes de Oliveira. Tornou-se a 1ª escola do interior do Espírito Santo. Alunas de todas as partes do Brasil vinham estudar no Maria Mattos onde ficavam internadas e eram educadas pelas irmãs Carmelitas. O prédio, que é administrado pelas irmãs carmelitas, fica localizado no Centro da cidade, próximo ao Santuário Nacional de São José de Anchieta. Infelizmente, partes dele se encontram em desuso sendo destruído pelo tempo, como por exemplo, o teatro anexo.