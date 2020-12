ANCHIETA | Novos quiosques do balneário de Castelhanos devem ser entregues em dezembro

As obras para revitalização do balneário de Castelhanos, em Anchieta, estão na reta final e até o fim deste mês os novos quiosques e a iluminação da orla serão entregues. Porém, devido a temporada de verão, quando o fluxo de turistas aumenta no balneário, as demais obras serão interrompidas para garantir mais segurança às pessoas.

Em fevereiro a obra será retomada para finalizar o calçadão, construir os banheiros e implantar o novo sistema de sinalização e paisagismo e entregar o projeto à comunidade totalmente concluído. No momento os trabalhos estão concentrados para concluir a edificação dos 12 novos quiosques que serão instalados ao longo do balneário.

De acordo com prefeito municipal, Fabrício Petri, a obra de revitalização da Praia de Castelhanos segue para etapa final e é uma grande conquista para o município. “Ainda falta finalizar o calçadão e instalar os serviços de paisagismo e sinalização. Em virtude da temporada de verão iremos interromper para oferecer mais segurança aos moradores e turistas do balneário, mas em fevereiro as obras recomeçam e logo devem ser concluídas, quando iremos entregar uma nova orla, moderna e acessível”, disse.

Estão sendo investidos R$ 4.854.238,83 por meio de um convênio celebrado com o governo do Estado. A empresa responsável é a RR Costa Construções. A urbanização incluiu a ampliação do calçadão, que passará a ter 770 metros, pavimentação e drenagem da avenida Beira Mar, construção de novos quiosques, instalação de um novo sistema de iluminação, paisagismo e construção de banheiros, ciclovia e outras melhorias. Com a obra, a praia terá a faixa de areia ampliada e as castanheiras serão mantidas.