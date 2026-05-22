Cursos profissionalizantes gratuitos do Senac ainda têm vagas em Alfredo Chaves

today22 de maio de 2026 remove_red_eye27

A Prefeitura de Alfredo Chaves realizou ontem (21) a abertura oficial dos cursos gratuitos oferecidos em parceria com o Senac por meio da unidade móvel Smart Lab instalada no município. O momento foi para apresentar a carreta e todo material disponível para aplicação das aulas dos cursos. Ainda há vagas e os interessados devem procurar o Cras.

Durante a solenidade, os participantes puderam conhecer os equipamentos, o espaço interno da carreta, local de aprendizagem e um pouco da dinâmica dos cursos que serão ofertados gratuitamente à população. As aulas começam a partir de hoje (22) e ainda há vagas disponíveis para todos os cursos.

O evento contou com a presença do prefeito Hugo Luiz, da gerente de Educação Profissional do Senac Cariacica, Amanda de Almeida Rodrigues e demais representantes do Senac, além da secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Alice Fiorin.

Participaram ainda, alunos do ProJovem, servidores, vereadores, secretaros municipais e membros da comunidade. A equipe do Senac apresentou a estrutura da carreta aos participantes e destacou a importância da qualificação profissional para geração de oportunidades, renda e desenvolvimento pessoal.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal em investir na capacitação da população, ampliando o acesso ao conhecimento e preparando os moradores para o mercado de trabalho, especialmente nas áreas de tecnologia e inovação.

Os interessados ainda podem procurar o Centro de Referência da Assistência Social (Cras) para mais informações e realização das inscrições. A carreta está estacionada no bairro Villagge Monte Verde, próximo a agência do Sicred.

Confira os cursos disponíveis:

Mídias Criativas com Inteligência Artificial

Início: 22/05 | Término: 10/07

Horário: 08h30 às 11h30 | 20 vagas

Pacote Office para o Ambiente Profissional

Início: 25/05 | Término: 01/07

Horário: 17h às 20h | 20 vagas

Fotografia e Filmagem com Drone

Início: 26/05 | Término: 02/07

Horário: 14h às 17h | 20 vagas

Introdução à IA: Inteligência Artificial na Prática

Início: 29/05 | Término: 03/07

Horário: 13h às 16h | 20 vagas

Edição de Vídeo para Redes Sociais

Início: 08/06 | Término: 17/06

Horário: 13h às 17h | 20 vagas

Instagram para Negócios

Início: 08/06 | Término: 17/06

Horário: 08h às 12h | 20 vagas

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

Início: 22/06 | Término: 01/07

Horário: 08h às 12h | 20 vagas

Humanização no Atendimento do Servidor Público

Início: 22/06 | Término: 01/07

Horário: 13h às 17h | 20 vagas

Técnicas de Vendas

Início: 09/06 | Término: 23/06

Horário: 14h às 17h | 20 vagas

Mais informações podem ser obtidas diretamente no Cras de Alfredo Chaves.