Anchieta oferece 1.000 consultas oftalmológicas para zerar fila de espera

today11 de abril de 2025

Os atendimentos serão realizados no Centro de Especialidades Odontológicas

O município de Anchieta vai realizar 1.000 consultas de oftalmologia que serão agendadas ainda no mês de abril para pacientes que aguardavam agendamento da especialidade. Essa ação é resultado de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta e o Governo do Estado, com o objetivo de proporcionar um atendimento mais eficiente e ágil para os cidadãos.

A partir do dia 16 de abril, os atendimentos oftalmológicos em Anchieta serão realizados no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO/foto), localizado nas proximidades da Foto Kelly, no Centro de Anchieta, atendendo os pacientes que já haviam realizado solicitações para o serviço. As consultas ocorrerão ao longo dos meses de abril e maio, com foco nas consultas previamente agendadas, buscando dar celeridade ao atendimento e reduzir a fila de espera.

Para o secretário de saúde de Anchieta, Renato Lorencini, a ação tem um impacto significativo na vida dos moradores. “Essas mil consultas são um reflexo do nosso compromisso em garantir acesso à saúde de qualidade para a população. A oftalmologia, é uma especialidade de alta demanda e essa ação proporciona às pessoas a chance de cuidar da saúde ocular, e sem a necessidade de sair de Anchieta”, afirmou Lorencini.