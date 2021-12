ANCHIETA | Oficina vai ensinar como confeccionar máscara teatral

Trata-se do Master Class de Máscara, que está na programação da Mostra de Teatro Cidade de Anchieta e será realizado no sábado, dia 18/12, a partir das 14 horas de forma presencial, na sede do Grupo de Teatro Rerigtiba.

O Master Class é uma aula de demonstração das várias etapas da confecção de uma máscara na técnica italiana de cartapesta, desde a fase de preparação do molde do rosto até a finalização com a pintura da máscara, passando pela impressão do papel no molde negativo.

A atividade é aberta a maiores de 14 anos e não é necessário ter experiência prévia, mas é indicado para quem deseja participar de uma imersão num conteúdo que é bastante rico e oferece o máximo de informação em um curto período de tempo.



Os participantes vão conhecer cada etapa do processo de confecção e ainda terão a oportunidade de tocar, conhecer e experimentar os materiais usados na criação das máscaras e ainda tirar dúvidas e perguntar sobre o processo de criação e confecção.



No Master Class de Máscara os participantes serão convidados a experimentar uma das fases de confecção de máscaras, podendo ser a retirada do molde do rosto com atadura gessada, a confecção em cartapesta em um molde negativo ou mesmo positivo e a fase final de pintura e acabamento.



Esta Master Class de Máscara é um projeto contemplado no edital 002/2020, Funcultura – Secult –ES.



Sobre a instrutora

Telma Amaral é mais conhecida como produtora cultural, diretora de teatro e dramaturga à frente do Grupo de Teatro Rerigtiba nesses 28 anos de existência.



Seu fascínio pelas máscaras vem de longa data e compartilha sua paixão pela técnica da cartapesta com o mestre mascareiro Alfredo Iriarte e Jin Takahashi, com quem aprofundou conhecimento sobre as máscaras expressivas. Seu trabalho aparece nas montagens do Rerigtiba dentre outras companhias de teatro e artistas da cena musical. Sua pesquisa sobre máscaras tem se aprofundado nos últimos anos fazendo surgir seu “Atelier de Máscaras”, espaço para pesquisa, criação e experimentação.



Saiba mais sobre as atividades formativas e espetáculos que compõe a Mostra de Teatro Cidade de Anchieta 5ª edição acessando o site https://www.grupodeteatrorerigtiba.com.br/ e Instagram do grupo @grupodeteatrorerigtiba



A Mostra é uma realização do Grupo de Teatro Rerigtiba e tem como objetivo promover a difusão e valorização das artes cênicas e o intercâmbio entre grupos da região.



SERVIÇO

MASTER CLASS DE MÁSCARA

Instrutora: Telma Amaral

Dia: 18/12 – sábado

Horário: 14 às 16h

Local: Sede do Grupo de Teatro Rerigtiba (Av. Oliveira, 334, Justiça II, Anchieta)



Informações e inscrições: (28) 9 8811-8468



Gratuito!!!

Vagas Limitadas

Certificado de participação