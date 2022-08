ANCHIETA | Palestra sobre violência contra a mulher na quarta, 31

A Guarda Civil Municipal de Anchieta (GCMA) promove na quarta, 31 de agosto, uma palestra destinada a todas as servidoras do município com a investigadora da Polícia Civil, atuante na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Bruna Breda. O evento acontece às 09h30min no auditório da Secretaria de Saúde.

De acordo com os organizadores, a palestra tem por finalidade esclarecer as diferentes formas de violência contra a mulher e reforçar as iniciativas pelo fim da violência.

A Guarda Municipal de Anchieta tem trabalhado nas ações pertinentes ao combate à violência contra a mulher. A Patrulha Maria da Penha , por exemplo, realiza visitas para monitoramento das medidas protetivas concedidas às vítimas. Segundo informações da GCM de Anchieta, o número de mulheres violentadas no município aumenta semanalmente.

Durante o mês de agosto é realizado o movimento Agosto Lilás para conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher.