ANCHIETA | Parati sedia festival de gastronomia e arte, confira programação

A primeira edição do evento “Paratíso: Artes Sensoriais” está prestes a transformar o balneário de Parati, em Anchieta, em um grande festival de gastronomia e arte. Com uma proposta inovadora, o evento visa incentivar o empreendedorismo por meio de uma feira com estandes de artesãos e gastronomia local, promover a educação e geração de renda na comunidade e integrar o turismo de base comunitária.

No local haverá 16 estandes comercializando cerveja artesanal, comida mexicana, caldos, hambúrguer artesanal, bebidas, artesanatos e diversos produtos da região. Ainda haverá aulas de gastronomia durante os dias do evento.

Segundo os organizadores, o evento promete estimular o uso sustentável de áreas verdes, possibilitando que empreendedores explorem novos formatos de geração de renda. Trazendo novos visitantes para região e gerando renda.

Os resultados esperados, conforme o presidente da Associação Comunitária de Parati, Fagner Pereira Oliveira, nesta primeira edição podem abrir novos horizontes para a geração de renda na comunidade através do setor de turismo e eventos, áreas atualmente pouco exploradas.

O fortalecimento de uma nova matriz econômica de turismo de base comunitária tem o potencial de desenvolver vínculos geográficos-culturais e preservar a cultura local. O envolvimento da comunidade pode fomentar novas edições com novos colaboradores, ampliando o reconhecimento e impacto do evento.

“A realização do evento reflete o esforço coletivo da comunidade para valorizar a cultura local e estimular o desenvolvimento econômico através do turismo. Estamos empolgados com a perspectiva de transformar Parati em um destino de referência para eventos culturais e gastronômicos, e esperamos que este evento abra portas para futuras iniciativas que beneficiem a todos”, disse.

“O ‘Paratíso: Artes Sensoriais’ será um verdadeiro festival de gastronomia e arte, convidando todos a virem experimentar a rica gastronomia da região e apreciar as diversas manifestações artísticas que farão parte do evento”, destaca o secretário municipal de Turismo, Caio Mozer.

O evento é uma realização da Associação Comunitária de Parati, patrocinado pelo Instituto Unimed, Unimed Vitória, Comprocard, e conta com o apoio da Prefeitura Municipal, Sebrae, Fundagrees e Petrobrás.



Programação

Dia 02 de agosto – Sexta-feira

20h: Gabriel Rezzende

22h: Banda Frequency

Dia 03 de agosto – Sábado

19h: Aula Show com Chef Gilson Surrage, com degustação de um prato famoso do chef

20h: Léo Zanol

22h: Banda Marajah

Dia 04 de agosto – Domingo

18h: Ton Oliver

por Dirceu Cetto

fotos divulgação PMA