ANCHIETA | Paróquia promove Verão com Fé em Iriri

6 de janeiro de 2023

Quem chega no Balneário de Iriri em busca de descanso, lazer e diversão encontrará também espiritualidade e muita oração. O momento é propício para desligar da rotina e conectar com o que tem de melhor no litoral: praia, coco gelado, sol, amigos, família, uma deliciosa moqueca e por quê não incluir a oração entre as inúmeras opções que existem nas areias da praia?

Foi com esse intuito de conciliar lazer e espiritualidade que a Paróquia São Francisco Xavier, localizada em Iriri, organiza mais uma edição do Verão com Fé, evento destinado aos turistas, paroquianos e visitantes de cidades vizinhas. Segundo o secretário municipal de Turismo, Caio Mozer, cerca de 700 mil pessoas são esperadas durante o período de verão nas terras do copadroeiro do Brasil, São José de Anchieta.

E Iriri é um dos balneários anchietenses mais visitados no Espírito Santo. De acordo com Dhyovaine Nascimento, um dos organizadores do evento, a programação tem por objetivo conectar as pessoas com a espiritualidade própria de cada indivíduo proporcionando mais alegria durante esse período. Por isso, haverá momento de louvor com músicas e ministrações antes da Santa Missa e em seguida Adoração ao Santíssimo Sacramento.

“O Verão com Fé é uma oportunidade de oração no período de descanso. Nossa comunidade preparou com carinho uma programação para acolher a todos os turistas neste tempo de verão e descanso. Aqueles que passarem pelo nosso balneário de Iriri, além de se encantar com as belezas naturais, têm a oportunidade de rezar e fazer também um encontro com Jesus!” declara o Padre Diego Carvalho, administrador paroquial.

Programação

O evento acontecerá durante o mês de janeiro, aos sábados, na Matriz da Paróquia São Francisco Xavier, Rua Manoel Alves Abrantes s/n – Iriri, Anchieta, sempre a partir das 18h com a presença das Novas Comunidades e Missões presentes na Arquidiocese de Vitória.

Dia 07

18h – Louvor com a “Comunidade Jesus Está Vivo”.

19h – Missa presidida por Pe. Diego Henrique, turista do Maranhão.

20h – Adoração ao Santíssimo.

Dia 14

18h – Louvor com a “Fraternidade O Caminho”.

19h – Missa presidida por Pe. Daniel Calil.

20h – Adoração ao Santíssimo.

Dia 21

18h – Louvor com a “Missão Jovens Sarados”.

19h – Missa presidida por Pe. Diego Carvalho.

20h – Adoração ao Santíssimo.

Dia 28

18h – Louvor com a comunidade “Mensageiros da Boa Nova”.

19h – Missa com o Pe. Eduardo Magalhães.

20h – Adoração ao Santíssimo.

Terço na Praia

Toda 3ª feira – 07h – Praia da Areia Preta.

Toda 6ª feira – 07h – Praia da Costa Azul.

Informações: (27) 9 9667-2892.