Anchieta divulga resultado inicial de processo seletivo para Agente de Segurança

today14 de abril de 2025 remove_red_eye158

O prazo para recurso será terça-feira (15) e quarta-feira (16)

A Prefeitura de Anchieta divulgou, nesta segunda-feira, o resultado inicial do processo seletivo para o cargo de Agente de Segurança, conforme estabelecido no Edital nº 005/2025. A publicação representa uma das etapas do certame, que busca reforçar a segurança municipal por meio da contratação de novos profissionais.

Clique aqui para abrir o resultado inicial

Confira aqui a íntegra do edital

Os candidatos que desejarem contestar o resultado preliminar poderão apresentar recurso nos dias 15 e 16 de abril, terça e quarta-feira, respectivamente. O prazo segue o cronograma previsto no edital, que está disponível para consulta no site oficial da Prefeitura.

Todas as orientações sobre os procedimentos para interposição de recursos, bem como demais informações sobre o processo seletivo, estão descritas no edital. A Prefeitura reforça a importância de os candidatos estarem atentos aos prazos e exigências para não perderem etapas importantes do processo.