ANCHIETA | Questionários irão ajudar elaborar Plano de Transporte Coletivo Municipal

today4 de novembro de 2022 remove_red_eye29

Um estudo foi iniciado em Anchieta para elaboração do Plano de Transporte Coletivo Municipal e até a conclusão, previsto para 2023, serão realizadas diversas etapas

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Infraestrutura, firmou contrato com a empresa Imtraff – Engenharia e Mobilidade para realizar um amplo estudo para melhoria do transporte público municipal. Serão várias etapas até a conclusão. Duas reuniões já foram promovidas com a comunidade para ouvir as demandas e agora três pesquisas estão à disposição para serem respondidas pelos moradores.

O objetivo das pesquisas é obter dados para análise e desenvolvimento do Plano de Transporte Coletivo Municipal. “É de extrema importância a participação de todos, mesmo que atualmente o cidadão não utilize o serviço de transporte coletivo. Sua resposta aos questionários é imprescindível. Compartilhe com amigos e familiares”, convida o titular da pasta, Leonardo Abrantes.

Com base nas informações obtidas pelos questionários, o município poderá estudar a viabilidade de um sistema de transporte coletivo eficiente, sustentável e adequado às necessidades dos cidadãos. Quanto maior a participação social, melhor será o panorama e a caracterização dos deslocamentos no município.

As respostas aos questionários serão aceitas até 21 de novembro.

Para acessar as pesquisas clique nos links a seguir:

Pesquisa de Satisfação e Origem/Destino de Transporte Coletivo de Anchieta (para USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO):

https://forms.gle/KjSbQpbESVogwrzcA

Pesquisa de Demanda Potencial de Transporte Coletivo de Anchieta (para NÃO USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO):

https://forms.gle/qUbcfZxjmBdwu73R7

Pesquisa Origem e Destino Geral no Município de Anchieta (para USUÁRIOS E NÃO USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO):

https://forms.gle/cZ9cikAt4MyGopTB7