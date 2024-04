Anchieta recebe curso de prevenção ao uso de drogas para educadores nesta sexta (05)

A Subsecretaria de Estado de Políticas sobre Drogas (SESD), vinculada à Secretaria de Estado do Governo (SEG), realiza nesta sexta-feira (5), na Casa do Professor, em Anchieta, o curso de prevenção ao uso de drogas destinado aos professores das escolas públicas do ensino fundamental, em parceria com a Secretaria de Educação do município. A formação vai capacitar, inicialmente, 30 professores com o auxílio do Caderno Metodológico – publicação pioneira em todo o país – e se estenderá para outros municípios capixabas.

O subsecretário de Estado de Políticas sobre Drogas, Carlos Lopes, estará na cidade para o lançamento do treinamento e lembra que a capacitação contribuirá com os professores para lidar com o assunto de forma adequada.

“O curso será ideal para que as escolas da rede municipal de Anchieta definam as melhores estratégias para lidar com o tema das Drogas dentro das salas de aula, a partir da realidade local. O objetivo é que o professor trabalhe o tema sem preconceito, medo ou banalização”, afirma.

Caderno Metodológico

O material que será utilizado na capacitação aos professores é inédito em todo o Brasil e conta com 70 páginas com temas atuais, necessários para professores e alunos e contribui para o diálogo e convivência entre cidadãos. A escola é considerada um dos melhores espaços para o trabalho de prevenção ao uso de álcool e drogas. O caderno pedagógico é uma ferramenta importante para a realização de um trabalho de conscientização dos professores com estudantes, para que possam construir um caminho longe das drogas, refletindo sobre um dos maiores desafios da sociedade.

O principal objetivo do caderno é o desenvolvimento de ações voltadas aos educadores que possibilitem a ampliação e o compartilhamento de conhecimento, além de experiências no campo da prevenção ao uso de drogas nas escolas, assim como delinear ferramentas que possam atuar como verdadeiros fatores de proteção em sala de aula.

O material está disponível na versão impressa, pela primeira vez, e em formato digital com download gratuito no site do Observatório Capixaba de Informações Sobre Drogas, o OCID, e da Secretaria de Educação (Sedu).

Além da Prevenção e dos Estudos e Pesquisas, materializados pelo Caderno, é importante lembrar que a Rede Abraço também conta com outros dois eixos, o de cuidado, tratamento e o de reinserção social, disponibilizados em seus CAADs ou pelos telefones 0800 028 1028 e (27) 3636-6200 (WhatsApp).