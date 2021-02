Anchieta: retorno das aulas será no dia 1º de março

O retorno das aulas na rede municipal de Anchieta irá ocorrer no dia 1º de março. A decisão foi tomada cumprindo os protocolos sanitários e de biossegurança, de acordo com o mapa de risco do Estado. O formato será híbrido, com aulas on-line e presenciais e os pais poderão escolher, desde que os alunos cumpram as obrigações escolares. A ferramenta utilizada para o ensino remoto será a Google for education.

De acordo com a secretaria de Educação, o recesso de julho, previsto no calendário escolar, foi antecipado para fevereiro, dessa forma, os dias letivos de 2021 não serão prejudicados. Uma pesquisa vem sendo feita até 10 de fevereiro entre os pais e responsáveis pelos alunos da rede, a fim de consultar a opinião deles e planejar a melhor forma para cada etapa de ensino, bem como, o início das atividades escolares.

“No momento, com os resultados parciais das pesquisas estamos planejando um retorno com sistema híbrido, com uma parte dos alunos na escola e outra parte estudando de forma remota”, adianta o titular da pasta, Carlos Ricardo Balbino.

Alunos, professores e demais servidores deverão seguir rigorosamente todas as recomendações sanitárias.

No período de 22 a 26 de fevereiro os professores irão participar de uma jornada pedagógica.