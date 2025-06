Bandes inicia atendimento a empreendedores em Anchieta nesta quarta (4)

A equipe da área de Negócios do Bandes vai orientar, semanalmente, quanto ao acesso às linhas de financiamento do banco

Uma parceria firmada com objetivo de promover o conhecimento e orientar os empresários de Anchieta para o crescimento sustentável de seus negócios começa a funcionar nesta quarta-feira (4). A Sala do Empreendedor traz o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) para atendimento às empresas das 9 horas às 17h.

Estrategicamente alinhados com os objetivos de desenvolvimento econômico da região, o crédito considera desde empreendimentos de microcrédito, até pequenas e grandes empresas. Por meio do Capital de Giro, por exemplo, os interessados podem financiar valores que variam entre R$ 25 mil à R$ 5 milhões.

O prefeito de Anchieta, Léo Português, enfatiza que parcerias como esta que a prefeitura está firmando com o Bandes têm o objetivo de dinamizar a economia do município e gerar emprego e renda.

“Cada cidadão de Anchieta empregado representa mais uma família com melhores condições de vida. E os empregos são gerados por empresas de empresários que também trabalham duro para produzir riquezas e novos empregos”, disse o prefeito. “Este é o nosso objetivo: promover qualidade de vida para nossos moradores, seja o trabalhador, o empresário, o estudante, todos”, afrmou.

O diretor de Negócios do banco, Marcos Kneip Navarro, destaca que a economia local é vocacionada ao setor de serviços, em especial ao Turismo. Marcos aponta que estão sendo discutidas, em conjunto com a Prefeitura, ações para dinamizar a economia do município.

Serviço

Atendimento para linhas de financiamento em Anchieta

Data: todas as quartas-feiras

Horário: das 9h às 17h

Local: Sala do Empreendedor

Endereço: Pavilhão do Empreendedor, na Rodovia Edival José Petri, Km 21 – 5 – n° 1.620 – Vila Residencial Samarco, Anchieta

Condições operacionais

Bandes Giro Automático

Valor financiável: de R$ 25 mil até R$ 300 mil

Taxas de juros: 0,4% ao mês + CDI*

Carência: até 3 meses

Prazo total: até 36 meses

*bônus de pontualidade de 0,25% ao ano + bônus de liderança feminina de 0,5% ao ano.

Bandes Giro Especial/Capital de Giro

Valor financiável: de R$ 400 mil até R$ 5 milhões

Taxas de juros: a partir de 0,29% ao mês + CDI

Carência: até 12 meses

Prazo total: até 60 meses

Amortização: até 60 meses

com informações de Mavi Sant’Anna/Bandes