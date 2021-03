ANCHIETA | Samarco recebe visita do Sindfer

A Samarco recebeu, na última sexta-feira (5/3), representantes do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Estado do Espírito Santo (Sindfer-ES), durante visita ao Complexo de Ubu, em Anchieta. O objetivo foi apresentar as iniciativas em relação ao retorno das operações da empresa, que ocorreu em dezembro de 2020.

Durante a agenda, o gerente-geral de Operações, Sérgio Mileipe, acompanhado pelo gerente do Porto de Ubu, Rodrigo Abreu e pelo coordenador de Relações Institucionais, Rodolpho Samorini, destacou o propósito da Samarco em fazer uma mineração diferente, alinhada aos princípios de segurança de todo o processo operacional e às boas práticas de sustentabilidade.

“Retomamos com uma concepção operacional diferente, sem utilização de barragem, que garante mais segurança na área de disposição de rejeitos. Buscamos fortalecer as relações de confiança com os nossos mais diversos públicos e instituições dos territórios que integramos no Espírito Santo e em Minas Gerais”, afirmou Mileipe.

O presidente do Sindfer, Luis Soares Cordeiro, ressaltou a importância da Samarco para a economia capixaba. “A retomada das operações é importante para todos, sobretudo para os fornecedores. Vemos neste momento a oportunidade de restabelecer as relações, participar e contribuir com a economia do nosso estado”, comentou.

A visita contou com a presença do vice-presidente do sindicato, Leonardo Cereza, Rita de Cássia Perini Dillem (gerente executiva), Jonathan Aguiar (Relações Trabalhistas) e Odair Santana (Jurídico).

Reinício

A Samarco retomou sua produção de forma gradual, com cerca de 8 milhões de pelotas de minério de ferro por ano, o que representa cerca de 26% de sua capacidade total, focada na segurança de todo o processo operacional. O reinício da produção da empresa ocorreu em dezembro de 2020.

