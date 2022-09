ANCHIETA | Saúde pretende dialogar com as comunidades

today28 de setembro de 2022 remove_red_eye70

A Secretaria de Saúde de Anchieta iniciou as visitas que realizará nas estratégias de Saúde da Família (ESF) do município. O primeiro encontro aconteceu na última terça (27) na ESF de Parati, com participação dos servidores e usuários.

O objetivo, segundo a titular da pasta, Cristiane Feitosa, é dialogar com os profissionais das unidades juntamente com os moradores das comunidades onde as unidades atendem. “Nosso foco é ouvir as demandas e melhorar os serviços prestados aos usuários”, disse.

Os encontros serão realizados na ESFs da sede e do interior e serão agendadas junto às associações de moradores.