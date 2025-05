ANCHIETA | Secretaria de saúde abre inscrições para processo seletivo na terça-feira (3)

A Prefeitura de Anchieta inicia na próxima terça-feira (3) o período de inscrições para o processo seletivo destinado à contratação de recepcionistas que atuarão nos serviços de saúde do município.

Detalhes como número de vagas, documentação exigida, remuneração e carga horária estão disponíveis no edital nº 007/2025, que pode ser acessado por meio do link anexado a esta publicação.

Ao todo, são oferecidas 10 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva.

Os contratados atuarão em regime de designação temporária, conforme as leis municipais nº 156/2003 e nº 1045/2015, com suas respectivas alterações. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 1.712,03, acrescida de auxílio-alimentação no valor de R$ 700.

Os interessados devem se inscrever até o dia 4 de junho. Mais informações estão disponíveis no edital nº 007/2025 abaixo.