Anchieta sedia 3ª Passeata Cultural LGBTQIAPN+ neste domingo, 28

today25 de agosto de 2022 remove_red_eye42

No próximo domingo (28) Anchieta sedia a 3ª Passeata Cultural LGBTQIAPN+. Uma caminhada de 2 km e shows com artistas locais e renomados, como a MC Afronta, irão fazer parte da programação. A concentração para a passeata será a partir das 15h na Praça São Pedro. As apresentações artísticas irão ocorrer no espaço DiverCidade, em frente a sede da prefeitura.

A iniciativa é do Coletivo Cultural “O Outro Lado da História”, que tem por objetivo apresentar a diversidade da cultura queer, transmitir saberes e informações, além de inteirar o respeito e a conduta de leis sobre a comunidade LGBTQIAPN+.

A MC Afronta está agendada para se apresentar no palco, montado no espaço DiverCidade, às 18h. Ela é revelação do hip hop capixaba, sendo um dos destaques no Festival Nosso Rap, que ocorreu este mês em Vitória. Autoria de hits como ‘BoneKunty’, ‘Loba’ e ‘Se Morde de Raiva’.

Em entrevista a Revista HZ na época, ela disse que busca liberdade de expressão e dignidade para a comunidade LGBTQIAPN+ .

“Sou um corpo travesti e preta que conseguiu ser a primeira travesti do Espírito Santo a participar das rodas de rima, em 2019. É uma representatividade muito grande, especialmente em um universo que ainda é marcado por muitos homens. É importante que outras travestis, como também toda a população LGBTQIA+, se veja nesse espaço. Estamos criando um movimento de “neo hip hop”, de total inclusão”, disse a artista, em entrevista ao HZ na época.

Programação

Concentração às 15h na Praça São Pedro, saída às 16h e caminhada até o espaço “DiverCidade”. Chegada aproximadamente às 18h no espaço “DiverCidade”, seguido de atrações:

18h – Afronta MC

19h – Murilo Borges

19h15 – Yago DJ

19h45 – Pedro Kimura

20h10 – Aghata hills

20h20 – DJ Brandão

20h45 – Lua Alice DJ

21h – Jhon Carter e Jeff Fuller

21h10 – Andy e Nat

21h20 – Mina Nai MC

21h30 – Elite Star

21h40 – Lara Lyw

21h50 – Vicky e Davila Zucon

22h50 – Gabriel OC

23h – Encerramento