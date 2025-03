Anchieta tem 119 vagas de emprego nesta quinta-feira (6)

Há 119 vagas em Anchieta para quem quer voltar do carnaval com um novo trabalho. Basta procurar a agência do Serviço Nacional de Empregos (Sine), nesta quinta-feira (6). O atendimento é feito na Casa do Cidadão, das 8h às 17h.

Técnico de meio ambiente, operador de retroescavadeira, operador de bobcat, zelador, ajudante de obras, nutricionista, estagiário administrativo, auxiliar de TI, cozinheiro, cuidador de idosos, pedreiro e vidraceiro são algumas das vagas de emprego.

Confira no link a listagem completa de vagas e de profissões.

O Sine de Anchieta funciona na Casa do Cidadão (foto), que fica na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 767, no Centro. Telefones: Exclusivo Vagas (28) 99254-7621- Exclusivo Seguro Desemprego (28) 99278-4821.