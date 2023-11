Anchieta tem duas ações finalistas em prêmio de boas práticas

Duas ações da prefeitura de Anchieta foram selecionadas como finalistas do 2º Prêmio Boas Práticas Senador Gerson Camata. O programa jornalístico Vida Rural, da Gerência de Comunicação Social, e o projeto Equipe de Saúde da Família Digital, da Secretaria de Saúde, competiram entre 78 projetos inscritos – de todo o Estado.

A premiação é promovida pela Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes), que selecionou cinco projetos finalistas de cada uma das quatro categorias: “Governança Municipal”, “Tecnologia e Inovação”, “Finanças Municipais” e “Cidade para as Pessoas”.

Vida Rural é finalista da categoria “Governança Municipal” e ESF Digital da categoria “Tecnologia e Inovação”. O resultado final será divulgado na próxima segunda-feira, dia 27, a partir das 18 horas, durante o Workshop de Articulação e Gestão Pública.

O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, parabenizou as equipes classificadas para a grande final. “É gratificante ver que o trabalho da prefeitura está ganhando o reconhecimento de uma instituição importante como a Amunes, que representa todos os 78 municípios capixabas. Principalmente porque as ações inovadoras como o Vida Rural e a ESF Digital levam resultados efetivos para a população, o que já é um troféu para a administração. Participar de uma premiação grandiosa como essa é consequência do empenho dos servidores, que estão de parabéns”, ressaltou.

Conheça todos os selecionados do 2º Prêmio Boas Práticas Senador Gerson Camata, da Amunes.