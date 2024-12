Anchieta terá mais de R$ 1 milhão para comprar da agricultura familiar

A Prefeitura de Anchieta oferece uma boa oportunidade aos produtores rurais do município com a publicação do edital 01/2025 para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar. O valor da chamada ultrapassa R$ 1 milhão para comprar 69 ítens que serão utilizados pela prefeitura para produzir a alimentação escolar para os alunos da rede pública municipal de ensino.

A chamada será presencial e vai ocorrer no dia 19 deste mês, na Secretaria Municipal de Agricultura, às 9 horas. Os produtores podem se preparar consultando o edital clicando aqui.

O limite individual de venda por agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$ 40.000.

O valor total para as compras é de: R$ 1.080.011,53. Para mais informações (28) 9 9273-6880 e os e-mails: [email protected] / [email protected].