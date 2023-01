ANCHIETA | Travessia de natação irá movimentar balneário de Iriri neste sábado, 07

O balneário de Iriri, em Anchieta, irá sediar neste sábado (07) a Travessia Aquática em águas abertas promovida pela TV Gazeta em parceria com a Secretaria Municipal dos Esportes e da Juventude de Anchieta (Sejuv). O evento iniciará às 8h na Praia da Areia Preta e contará com dois desafios: provas de 1,5 km e 3km de natação.

Se fez a incrição (Clique aqui). No local haverá apresentação musical e praça de alimentação.

Conforme os organizadores, a entrega do Kit Atleta será realizada no dia 07 de janeiro no local da prova no período entre 6h e 7h. O kit atleta poderá ser retirado por terceiros desde que o responsável pela retirada tenha, por escrito, uma autorização do atleta titular da inscrição.

Os cinco mais bem colocados (masculino /feminino) na distância de 3km irão receber premiação em dinheiro e troféus. O valor varia entre R$ 200 e R$ 600. Já na modalidade 1,5 km haverá premiação em troféu para os três mais bem colocados.