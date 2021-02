Anchieta vacina primeiro idoso contra Covid-19

5 de fevereiro de 2021

O senhor Abílio Cypriano Barbosa, de 93 anos, morador da comunidade de Parati, foi o primeiro idoso de Anchieta a receber a dose da vacina contra a Covid-19. Em seguida foi a vez da senhora Geonilia Celestino de Oliveira, 92 anos, residente no bairro Recanto do Sol. Eles receberam o imunizante em suas respectivas casas.

A Secretaria de Saúde de Anchieta deu início hoje (05) a vacinação entre os idosos maiores de 90 anos. A data para receber a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus será informada à família pelo agente comunitário de saúde. A aplicação será na residência do idoso, seguindo todos os protocolos sanitários.

Vacina será aplicada na casa do idoso

A secretaria de Saúde enfatiza que as famílias não precisam procurar ou ligar para a unidade de saúde, pois todos os idosos serão comunicados previamente sobre o dia e horário em que serão vacinados.

Conforme informações do setor de imunização, a próxima faixa etária será os maiores de 85 anos, que também receberão a vacina no domicílio. Já as demais faixas etárias serão vacinadas por equipes volantes em locais de fácil acesso e com toda segurança, porém ainda não tem uma data, já que o município depende do recebimento de mais doses.

As doses são entregues ao município pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) de forma fracionada. O esquema municipal de vacinação seguirá o Plano Nacional de Imunização, respeitando o público alvo e sendo monitorada pelo Ministério da Saúde.