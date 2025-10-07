Anchieta vira cenário de websérie com músicas do capixaba Douglas Lopes

“O Som do Lugar” propõe uma experiência sensorial através de canções e os sons naturais de seis locais do município localizado no litoral sul do ES

As riquezas naturais e históricas de Anchieta, no litoral sul do Espírito Santo, são celebradas através da produção autoral do músico Douglas Lopes na websérie “O Som do Lugar”. Já disponível no canal do artista no YouTube e também no formato de podcast no Spotify, o projeto audiovisual propõe o encontro entre a música produzida pelo capixaba e o ambiente.

Durante seis episódios curtos, o artista aparece em lugares escolhidos a partir de sua importância histórica e social e também pelo seu vínculo afetivo. Natural de Alegre, ele tem uma relação muito próxima com o município desde pequeno, quando visitava as praias paradisíacas junto com os pais. Em 2020, durante a pandemia do coronavírus, o cantor se mudou para Anchieta com o intuito de viver 10 meses por lá, mas o local segue sendo seu lar até hoje.

“Em cada episódio traduzo um lugar através de uma música autoral do meu repertório. O objetivo é levar uma experiência sensorial para o espectador, transportá-lo para aquele ambiente. Portanto, é intencional que, juntamente às falas e à própria execução da música no formato voz e violão, apareçam os sons naturais existentes em cada local”, afirma Douglas, que ultrapassa a marca de 2 milhões de plays nas plataformas digitais.

Com 23 praias e reconhecida como a Capital Capixaba da Moqueca, Anchieta é a grande protagonista da websérie. Nos episódios, Douglas aparece interpretando suas canções em seis lugares. São eles: Ponte Cônego Barros, Mercado Municipal, Praia do Marvila, Praia da Guanabara, Praia da Boca da Baleia e Santuário Nacional de São José de Anchieta, construído no século 16 e um dos mais importantes símbolos da presença dos jesuítas no Brasil.

“O município carrega um enorme poder relacionado à história e à cultura do País e do mundo. Aqui ocorreu a junção das culturas de povos e onde a arte prevaleceu e prevalece com sua diversidade proveniente de cada povo”, salienta o artista, que assina o roteiro do audiovisual.

Através do projeto, ele busca dar mais visibilidade para Anchieta, criando um interesse turístico que movimentaria a economia local, e também impactar socialmente no orgulho e senso de pertencimento do cidadão anchietense.

Com direção de fotografia de Othon Ribeiro, finalização por Vitor Costa e engenharia de áudio assinada por Igor Comério, que foi campeão do Prêmio da Música Capixaba por três vezes na categoria “Técnico de Áudio”, a produção é realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio da Secretaria da Cultura do Espírito Santo (Secult).

A primeira temporada da websérie conta com recursos de acessibilidade visual e auditiva (audiodescrição e libras) em todos os episódios. A ideia é que novas temporadas sejam produzidas futuramente tendo outros municípios capixabas como cenário.

Quem é Douglas Lopes?

Douglas Lopes é um artista da nova geração que tem conquistado notório espaço no cenário da nova Música Popular Brasileira. O cantor, que acaba de estrear seu novo show autoral “Asterisco”, já teve indicações de “Melhor Artista” (2022) e “Melhor Show ao Vivo” (2024), ambos pelo Prêmio da Música Capixaba.

Nas plataformas de streaming, ultrapassa a marca de 2 milhões de streams e visualizações com suas canções autorais. Além disso, tem circulado pelo País com o show-tributo “Douglas Canta Erasmo”, onde interpreta a obra do “Tremendão” Erasmo Carlos.

Com 1 álbum, 2 EPs e diversos singles lançados, além de parcerias com outros artistas, como DJ Marcelinho Da Lua (RJ), Chico Chagas (AC), Luccas Martins (SP), Tem Amor (RJ) e Orquestra Pop Ifes, ele já se apresentou em grandes eventos no Espírito Santo, a exemplo do Festival de Inverno de Domingos Martins, Festival de Música de Alegre, Festival Moqueca Pop, Feira dos Municípios e Arena Verão de Vitória.

Link do canal de Douglas Lopes no YouTube: https://www.youtube.com/@DouglasLopesOficial

Instagram: https://www.instagram.com/douglg/