Anchietenses são convocados para Seleção Brasileira de Beach Soccer

today25 de outubro de 2022 remove_red_eye10

Quatro atletas anchietenses do beach soccer foram convocados pela Seleção Brasileira para competições nas areias do Oriente Médio e América do Sul. Gabriel Zetum e Breninho para a seleção sub-20. Já Gean Pietro e Brendo irão fazer parte da seleção adulta. Durante o mês de novembro tem calendário cheio para a modalidade e três títulos em disputa para o Brasil.

A Seleção Brasileira principal vai disputar duas competições no Oriente Médio, enquanto uma equipe adulta e uma Sub-20 vão buscar outro título nas areias da América do Sul neste mesmo período.

Conforme informações da Confederação Brasileira (CBF), o técnico Marco Octavio convocou 12 atletas para o grupo que vai jogar a Intercontinental Beach Soccer Cup 2022, em Dubai, nos Emirados Árabes, na primeira semana de novembro.

A seleção principal do Brasil fará três jogos em sequência nesta primeira fase, nos dias 1, 2 e 3, diante da Arábia Saudita, Espanha e Emirados Árabes de forma respectiva. Caso avance, a equipe canarinho disputará o mata-mata nos dias 4, 5 e 6 no 11º mês deste ano. As partidas terão transmissão ao vivo para todo o país através do canal Sportv.

Na sequência, o mesmo grupo segue pelo Oriente Médio e embarca para a Arábia Saudita em busca do título da Neom Beach Soccer Cup, na cidade de Neom. O torneio será realizado de 9 a 12 de novembro e, além do Brasil e dos anfitriões, seis equipes vão participar: Emirados Árabes, Bahrain, Omã, Paraguai, Japão e Inglaterra.

Enquanto o time principal luta por conquistas no outro lado do mundo, duas equipes brasileiras vão atuar em areias mais próximas pelo CONMEBOL Liga Evolución de Fútbol Playa – Zona Norte, em Santa Elena, no Equador. A competição promove a participação de um time adulto e um Sub-20 de cada participante e os pontos das duas categorias têm o mesmo peso na tabela de classificação.

A seleção adulta do Brasil será composta por uma equipe alternativa, uma vez que, no mesmo período, o time principal disputará outros dois torneios no Oriente Médio.

LISTAS DE CONVOCADOS

SELEÇÃO PRINCIPAL NO ORIENTE MÉDIO:

GOLEIROS:

Mão – Corinthians (SP)

Bobô – Sampaio Corrêa (MA)

FIXOS:

Catarino – Vasco da Gama (RJ)

Rodrigo Souto – Botafogo (RJ)

ALAS:

Brendo – Anchieta (ES)

Datinha – Sampaio Corrêa (MA)

Filipe Silva – Braga (POR)

Mauricinho – Vasco da Gama (RJ)

Benjamin Jr – Vasco da Gama (RJ)

PIVÔS:

Alisson – Sampaio Corrêa (MA)

Edson Hulk – Atlético Potengi Touros (RN)

Igor Rangel – Flamengo (RJ)

SELEÇÃO ADULTA NO EQUADOR:

GOLEIROS:

Teleco – Flamengo (RJ)

Gean Pietro – Anchieta (ES)

FIXOS:

Antonio – Flamengo (RJ)

Paulo Marques – Sampaio Corrêa (MA)

ALAS:

Alejandro – Flamengo (RJ)

Dmais – Flamengo (RJ)

Luís Henrique – ARUC (DF)

Zé Lucas – Anchieta (ES)

PIVÔS:

Bernardo Botelho – Sambenedettese (ITA)

Caíque – Confiança (SE)

SELEÇÃO SUB-20 NO EQUADOR:

GOLEIROS:

Nathan – Botafogo (RJ)

Rainer – Vasco da Gama (RJ)

FIXOS:

Patrick – Botafogo (RJ)

Ronaldo – Botafogo (RJ)

ALAS:

Breninho – Anchieta (ES)

Luis Michael – Botafogo (RJ)

Pedro Lucas – Vasco da Gama (RJ)

Túlio – ABC (RN)

PIVÔS:

Gabriel Zetum – Anchieta (ES)

Rian – VKL (PR)