Animais em situação de maus-tratos são resgatados em Viana

today28 de março de 2025 remove_red_eye38

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) de Viana mantém seu compromisso com a proteção e o bem-estar dos animais. Nesta sexta-feira (28), o município apoiou uma operação conduzida pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente de Vitória, sob a liderança do delegado Leandro Piquet, que resultou no resgate de três animais vítimas de maus-tratos no bairro Ipanema, em Viana.

Os agentes do programa de Bem-Estar Animal de Viana, “É o Bicho!”, juntamente com a equipe de fiscalização ambiental municipal, acompanharam as diligências em diversos locais denunciados por possíveis crimes contra animais. Em um dos imóveis vistoriados, três animais foram encontrados em estado de extrema debilidade, e o proprietário foi encaminhado pela Polícia Civil à delegacia.

“Estamos comprometidos em garantir a proteção e o bem-estar dos animais em Viana. A operação realizada em parceria com a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente é um exemplo do nosso trabalho contínuo para combater os maus-tratos e assegurar que todos os animais tenham um lar seguro e saudável. Agradecemos a todos que denunciam e colaboram com essa causa tão importante. Juntos, podemos fazer a diferença!”, disse André Rocha, secretário de Meio Ambiente de Viana.

Para denunciar casos de maus-tratos aos animais, entre em contato com o É o Bicho! por meio do número (27) 99822-4116.