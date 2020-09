Animais silvestres são resgatados de incêndios na Amazônia

today7 de setembro de 2020 remove_red_eye40

Xita, uma macaquinha com olhos castanhos tristes, agarra seu recém-nascido com força. Ambos estão lutando por suas vidas. Os veterinários que trabalham em uma clínica na cidade de Porto Velho, em Rondônia, acreditam que a mãe e o bebê foram atropelados por um carro enquanto fugiam de incêndios na maior floresta tropical do mundo.



O resgate, que aconteceu em 24 de agosto de 2020, no entanto, está longe de ser um fato isolado. De acordo com dados do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), órgão ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, a Amazônia fechou o mês de julho com alta de 28% no total de queimadas.



Entretanto, voluntários, veterinários, agentes do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e militares trabalham para tentar minimizar os efeitos do fogo na vida selvagem.



Fonte R7