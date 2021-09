Aniversário de Vitória | Confira a agenda para comemoração dos 470 anos

today2 de setembro de 2021 remove_red_eye11

Vitória, Vitorinha, Vitoríssima, Cidade Presépio, Ilha do Mel, Vix… São vários os apelidos carinhosos da capital capixaba que no próximo dia 8 completa 470 anos de história. E no que depender da Prefeitura Municipal da capital a cidade irá transpirar cultura e arte durante todo o mês de setembro.

Para celebrar a ocasião tão especial, a Secretaria Municipal de Cultura (Semc) preparou uma agenda eclética com atrações que incluem desde apresentações de números de dança em faixas de pedestres e ensaios de teatro a céu aberto, até apresentações on-line com música e contação de histórias.

“Com o significativo aumento de pessoas imunizadas na capital, que são mais de 484 mil, estamos finalizando uma programação que mesclará o virtual e o presencial sem perder de vista os cuidados que o momento de pandemia ainda exige”, afirmou Luciano Gagno, secretário municipal de Cultura.

Mariscada

Ponto alto da agenda cultural especial da Semc, em parceria com a Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV) e o Instituto de Desenvolvimento Sustentável da Ilha das Caieiras, o tradicional “Festival de Mariscada da Ilha das Caieiras” começa na próxima sexta-feira (03) e vai até domingo (05).

“Esse evento possui uma grande relação com a cultura local, atraindo o público de todas as regiões devido à gastronomia, à paisagem da região e também para aproveitar as atrações musicais contratadas para o evento”, falou Luciano.

A trilha sonora do Festival será bem diversificada. Começa com a bateria da escola de samba Novo Império, no primeiro dia de evento, sexta-feira (3), a partir das 17 horas, e prossegue com as apresentações das bandas “Movimento Acústico”, sábado (4), às 12 horas, e a dupla “Edson Mineiro e Goiano” no domingo (5) às 12 horas.

Artesanato

Durante todo o Festival, o Museu Histórico da Ilha das Caieiras “Manoel Passos Lyrio”, estará aberto de 09 às 17 horas com a exposição “Identidade Diversidade”.

Do lado de fora do museu, alunas do Circuito Cultural de Vitória expõem seus trabalhos de artesanato.



Mercado do Vinil

Também no próximo final de semana, dias 04 e 05, de 14 às 19 horas, o munícipe poderá visitar o Mercado do Vinil 2021, que acontece na Casa Porto das Artes Plásticas.

O evento, que é uma manifestação cultural e incentiva o livre comércio de discos Long Playing (LP), os conhecidos “bolachões”, conta com a exposição de colecionadores, amantes da música e o público em geral.



Crianças

O público infantil não ficou de fora da programação da celebração do aniversário de Vitória. No sábado (04), os pequenos irão poder participar de uma visitação guiada no Museu Capixaba do Negro (Mucane), especialmente voltada para crianças entre 05 e 11 anos. O agendamento prévio é necessário e pode ser feito por meio do e-mail [email protected]



O grande dia

Se o mês está repleto de ações culturais de peso, o dia do aniversário, quarta-feira (8), não poderia ser diferente.

Uma missa na Catedral Metropolitana de Vitória, na Cidade Alta, vai celebrar o dia de Nossa Senhora da Vitória, às 9 horas.

As manifestações artísticas também começam logo pela manhã, de modo virtual, às 09 horas no YouTube da Prefeitura de Vitória, com a atividade “Contação de Histórias”, do projeto “Viagem pela Literatura” realizado pela Biblioteca Municipal.

Jeanine Pacheco, Eliana Zandonade, Marcela Mendonça e Andrea Espíndula, homenageiam o aniversário da capital por meio da narração de histórias como, “A tristeza do urubu”, conto baseado no livro “Tipos populares de Vitória”, do escritor Elmo Elton; “O Penedo”, lenda capixaba de Maria Stella de Novaes; “O tesouro da pedra dos olhos”, reconto da lenda; “A pedra dos olhos”, de Adelpho Poli Monjardim e “O relógio da Praça Oito”, lenda capixaba, do livro da escritora Andrea Espíndula.



Centro

A seguir, de modo presencial, às 10 horas, acontece a abertura da exposição fotográfica “Vitória 470” na Casa Porto das Artes Plásticas, no Centro da cidade.

Memórias, fotografias e documentos importantes contarão a longa história da cidade. O material pertence ao Arquivo Público Municipal mantido pela Prefeitura.

A mostra começa no dia 08 e permanece no local até o fim do mês. O horário de funcionamento será de 10 às 18h30 de segunda a sexta e aos sábados de 10 às 14 horas.

Não é necessário agendamento prévio, porém, o número de visitantes é controlado e todos os protocolos da vigilância sanitária pertinentes a prevenção e ao combate ao Coronavírus serão rigorosamente adotados.



Ilha das Caieiras

O almoço de aniversário é na Ilha das Caieiras e será embalado pelo som das bandas Brasil Pandeiro e Forrofiá a partir do meio dia.

Na parte da tarde, das 15h30 às 17h30, também na Ilha, na praça ao lado do Museu Manoel Passos Lyrio, o público participa do workshop de Hip Hop Dance e assiste a apresentação dos alunos do Circuito Cultural de Vitória.



No conforto de casa

As celebrações de 470 anos de Vitória encerram com programação on-line. Um dos cenários mais icônicos da cidade, a Catedral de Vitória, será palco da live de Ana Paula Franchini & Banda às 19 horas. O show ao vivo será transmitido pela página da Catedral no youtube.

Logo após a live na Catedral o público de casa poderá conferir duas apresentações musicais. Às 21h30 Wanderson Lopez transmite em seu Instagram um pocket show com o melhor da Música Popular Brasileira (MPB) e às 22h30, Raphael Morais, também no seu Instagram, fecha a programação ao som de muito Pop Rock Nacional e Internacional.



As ações da Cultura prosseguem durante todo o mês de setembro. Confira:

02/09

O que: Apresentação de Dança de Alunos da Fafi – Solo e Trio

Onde: Escadaria São Diogo – Centro

Horário: 15h

03 a 05/09

O que: Festival da Mariscada

Onde: Ilha das Caieiras

Horário: Sexta de 17h às 22h, Sábado e Domingo das 10h30 às 17h.



04/09

O que: Visitação Infantil guiada

Onde: Museu Capixaba do Negro (Mucane) – Centro da Cidade

Horário: 10h às 11h

Agendamento: [email protected]

04 e 05/09

O que: Mercado do Vinil

Onde: Casa Porto das Artes Plásticas – Centro da Cidade

Horário: 14h às 19h



O que: Exposição de Artesanato das alunas do Circuito Cultural de Vitória no Festival de Frutos do Mar

Onde: Museu Histórico Manuel Passos Lyrio – Ilha das Caierias

Horário: 9h às 17h

08/09 – ANIVERSÁRIO DA CIDADE

O que: Missa de aniversário de Vitória (Dia de Nossa Senhora da Vitória)

Onde: Catedral Metropolitana

Horário: 9h

O que: Contação de Histórias

Onde: Youtube da Prefeitura de Vitória

Horário: 9h

O que: Abertura da Exposição Fotográfica Vitória 470

Onde: Casa Porto das Artes Plásticas – Centro da cidade

Horário: 10 horas

Fica até quando: 30/09

O que: Apresentações musicais com as bandas Brasil Pandeiro e Forrófiá

Onde: Ilha das Caieiras

Horário: A partir do 12h

O que: Workshop de Hip Hop Dance

Onde: Ilha das Caieiras – Praça ao lado do Museu Histórico Manuel Passos Lyrio

Horário: 15h30 às 17h30

O que: Live de Ana Paula Franchini & Banda na Catedral de Vitória

Onde: www.catedraldevitoria.com.br/festadavitoria

Horário: 19h

O que: Pocket Show Wanderson Lopez (MPB)

Onde: Youtube do artista

Horário: 21h30

O que: Pocket Show Raphael Morais

Onde: Youtube do artista

Horário: 22h30

12/09

O que: Hip Hop – Slam com premiação

Onde: Museu Capixaba do Negro (Mucane) – Centro da Cidade

Horário: 15h

14/09

O que: Encontro com o Escritor, com Katia Bobbio e Renata Bomfim

Horário: 19h30

Onde: YouTube da Prefeitura de Vitória

14 a 17/09

O que: Exposição do Estudo das Técnicas de Fotografia dos alunos da EMEF Eliane Rodrigues dos Santos

Onde: Museu Histórico Manuel Passos Lyrio – Ilha das Caieiras

Funcionamento: terça a domingo de 09h às 17h.

17/09

O que: Sarau da Academia Espírito Santense de Letras

18 a 25/09

O que: Intervenções Artísticas de Dança

Onde: Faixas de Pedestres pela cidade

21 a 26/09

O que: Exposição “Maré Literária”

Onde: Museu Histórico Manuel Passos Lyrio – Ilha das Caieiras

Funcionamento: terça a domingo de 09h às 17h.

24/09

O que: Ensaio a céu aberto – Alunos da FAFI

Onde: Parque Moscoso

Horário: 19h30

Ainda em setembro

O que: Intervenção Artística no Monumento Vitória 360

O que: Entrega da Reforma da Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim

foto Diego Aves/arquivo PMV