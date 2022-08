Aniversário de Vitória terá corrida com percursos de 5 e 10 quilômetros

today25 de agosto de 2022 remove_red_eye27

Os corredores de plantão já podem colocar na “planilha”. Vem aí a Corrida do Aniversário de Vitória, no dia 4 de setembro, na orla de Camburi. A prova faz parte da comemoração dos 471 anos da capital e ofertará os percursos de 5 e 10 quilômetros.

As inscrições serão abertas no próximo sábado (27), na página do evento, quando será disponibilizado o link. Para participar, basta doar 1kg de alimento. Além dos adultos, a Corrida do Aniversário de Vitória também fará a festa da criançada, para a qual haverá quatro categorias:

• 100 metros: 5 e 6 anos;

• 200 metros: 7 e 8 anos;

• 400 metros: 9, 10 e 11 anos;

• 800 metros: 12 e 13 anos.

Ao todo, serão ofertadas 1,5 mil vagas, sendo 1 mil para adultos e 500 para crianças.

Percursos

A prova de 5km terá largada no Píer de Iemanjá, seguindo até o início da Avenida Adalberto Simão Nader e retornando para o ponto de partida. Já para os corredores que optarem por correr os 10 km, o trajeto será do píer de Iemanjá até o Memorial Araceli, com retorno ao ponto de partida. A concentração será às 7 horas e a largada, às 8 horas.

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, lembrou que o evento abre as comemorações dos 471 anos de Vitória, para as quais ainda serão anunciadas “surpresas”. “Esporte é saúde, esporte é vida. Essa corrida vai promover empatia, socialização e promoção da saúde e do esporte. Será um momento de festa e reencontro. Daí a importância da inclusão das crianças”, afirmou.

O secretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Marcello Pinto Rodrigues, destacou que a prova vai proporcionar um belo percurso para os corredores e ainda contribuir para a promoção da saúde. “O Procon tem o papel de cuidar da saúde financeira das pessoas. A corrida cuida da saúde delas, preparando-as para as tarefas do dia a dia”.

Segundo a gerente do Procon Vitória, Anelisa Real Kuster, a corrida vai abranger tanto os corredores iniciantes quanto os mais experientes. “Serão dois percursos, de 5 e 10km, com inscrições feitas com 1kg de alimento. É uma honra o Procon promover esse grande e importante evento na cidade”.

O secretário de Esportes e Lazer, Sandro Parrini, ponderou que Vitória está retomando seu protagonismo no segmento esportivo. “Sabemos a importância do esporte e lazer. Estamos preparando uma série de eventos no mês de setembro”.

O presidente da Federação Capixaba de Atletismo (Fecat), André Schieck, disse que Vitória é a cidade onde mais são realizadas corridas de rua no Estado. Só este ano, são 22. “Vitória tem essa vocação. É também o município onde há mais corredores presentes. Aproveito a ocasião para parabenizar a iniciativa de incluir as crianças na prova. Isso promove qualidade de vida e saúde”.

O evento é organizado pelo Procon Vitória e já está em sua terceira edição.

Kit

O kit será composto por número de peito, medalha, sacochila, camiseta, squeeze e viseira. Os kits dos atletas serão retirados nos dias 2 e 3 de setembro, das 9 às 20 horas, na Casa do Cidadão, em Itararé.

foto André Sobral/PMV