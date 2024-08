Ano de 2024 mantém média de 19% de crescimento na abertura de empresas

Com um total de 2.272 novas constituições registradas na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (Jucees), o mês de julho manteve a taxa de crescimento que tem sido recorrente em 2024. Considerando o período dos sete primeiros meses, o número de abertura de empresas em 2024 tem se mantido numa média de 19%.

À exceção de março, todos os meses tiveram um aumento não apenas em relação ao ano passado, mas em toda a série histórica, desde 2014. Percentualmente, os melhores meses foram abril, com 2.051 constituições (35,9% a mais que 2023) e fevereiro, com 1.778 (33,9%) – julho, no entanto, foi o melhor em números absolutos (2.272).

Os sete primeiros meses de 2024 já contabilizaram um total de 13.654 constituições, 17,3% a mais que 2023 que até julho teve 11.634 registros.

Atividades

Já entre as cinco atividades mais abertas em julho de 2024 estão: serviços combinados de escritório e apoio administrativo, com 190 empresas; treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, com 178; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, com 161; atividade médica ambulatorial restrita a consultas, com 142, e promoção de vendas, com 134.