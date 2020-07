Anúncio da compra de alimentos da Agricultura Familiar para escolas da Rede Estadual

today27 de julho de 2020 remove_red_eye52

O Governo do Estado, por meio das Secretarias da Educação (Sedu) e da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), realiza, nesta terça-feira (28), o anúncio da compra de alimentos da Agricultura Familiar para as escolas da Rede Pública Estadual. A solenidade virtual será transmitida ao vivo pelas redes sociais do Governo e do governador Renato Casagrande, às 10 horas.

Serviço

Anúncio da aquisição de gêneros alimentícios para as escolas

Dia: 28/07 (terça-feira)

Horário: 10 horas

O evento será transmitido ao vivo pelas redes sociais do Governo do Estado (http://linktr.ee/GovernoES) e do governador Renato Casagrande (https://www.youtube.com/channel/UCsnJffzW5Wu9aNLzk7HtDSQ).