Apenas uma sessão de respiração profunda pode diminuir ansiedade

28 de julho de 2023

Lincoln Nunes explica como o poder da respiração pode transformar sua produtividade e bem-estar

Imagine se em uma simples prática de respiração profunda pudesse diminuir a ansiedade que você sente e ao mesmo tempo aumentar seu foco e concentração. Parece bom demais para ser verdade, não é? No entanto, esses benefícios podem ser alcançados em apenas cinco minutos de exercícios respiratórios.

De acordo com Lincoln Nunes, preparador mental esportivo e estudioso de mentalidade e comportamento, explica como a respiração pode desempenhar um papel crucial em nossa capacidade de foco e bem-estar geral.

Segundo Lincoln, a respiração é uma ferramenta poderosa que todos nós possuímos, “Mas raramente exploramos seu verdadeiro potencial. Quando respiramos de forma consciente e profunda, somos capazes de regular nosso sistema nervoso, reduzir os níveis de estresse e melhorar nosso estado mental em geral”, afirma o especialista.

Uma pesquisa citada na revista Nature envolveu uma série de experimentos nos quais participantes realizaram exercícios de respiração profunda por apenas cinco minutos. Surpreendentemente, os resultados mostraram uma diminuição significativa nos níveis de ansiedade e um aumento notável na capacidade de concentração.

Nunes explica que a respiração profunda atua como uma âncora para o presente, permitindo que nos conectemos com o momento do agora e nos afastemos dos pensamentos e preocupações que podem nos distrair. “Essa prática nos ajuda a nos concentrar em nossas tarefas com mais clareza e eficácia”, destaca o profissional.

Para aqueles que desejam experimentar os benefícios da respiração profunda, o preparador compartilha algumas técnicas simples que podem ser incorporadas facilmente em sua rotina diária:

1. Respiração abdominal: Sente-se confortavelmente, coloque uma mão no peito e outra no abdômen. Inspire profundamente pelo nariz, permitindo que o ar encha seu abdômen, fazendo com que a mão nesta área se mova para fora. Expire lentamente pela boca, liberando todo o ar.

2. Respiração 4-7-8: Inspire pelo nariz contando mentalmente até quatro. Segure a respiração por sete segundos e, em seguida, expire lentamente pela boca contando até oito. Repita esse ciclo algumas vezes para acalmar sua mente e corpo.

3. Respiração nasal alternada: Feche a narina direita com o polegar e inspire profundamente pela narina esquerda. Em seguida, feche a narina esquerda com o dedo anelar e expire pela narina direita. Repita o processo alternando as narinas.

Lincoln Nunes enfatiza que a prática regular dessas técnicas de respiração pode trazer benefícios a longo prazo para nossa saúde mental e desempenho cotidiano. Ele também recomenda o uso de aplicativos e guias de meditação para ajudar a aprimorar a experiência de respiração.

Da próxima vez que você se sentir ansioso, estressado ou com dificuldade de concentração, lembre-se de que uma simples sessão de respiração profunda pode ser o segredo para recuperar sua calma, foco e produtividade. Respire fundo, permita-se experimentar essa poderosa prática e desfrute dos benefícios que ela pode trazer para sua vida.