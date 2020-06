Aplicação de Revsol em mais 4,5 km de estradas do interior de Anchieta

A Prefeitura de Anchieta vem realizando um amplo trabalho para melhoria das estradas do interior. Esta semana os trabalhos estão concentrados em dois trechos para aplicação de Revsol, a fim de deixar as vias mais compactas e seguras.

Homens e máquinas estão empenhados esta semana nos trabalhos de aplicação de Revsol nos trechos entre Emboacica e São Mateus (cerca de 3,5 km) e Inhaúma x Rodovia do Sol (cerca de 1km). O produto é aplicado, misturado com argila, molhado e compactado, a fim de deixar as estradas mais firme e segura para quem trafega.

Já na região de Itajoabaia as equipes estão realizando patrolamento da estrada, com serviços de limpeza de bueiros.

De acordo com o titular da pasta, Leonardo Abrantes, o objetivo é deixar as estradas do interior em boas condições de tráfego para fomentar o agroturismo e facilitar a escoação da produção agrícola. A secretaria montou um cronograma para atender todas as comunidades do interior e da sede.

A Prefeitura já aplicou recentemente Revsol nas estradas de Chapada do Á, Boa Vista, Emboacida x São Mateus e Itaperoroma Baixa.